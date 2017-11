Georgina divulga imagem de Alana Martina e deixa mensagem aos outros três pequenos

A namorada de Cristiano Ronaldo divulgou uma imagem com Alana Martina ao colo. Na mensagem deixada no Instagram, Georgina Rodríguez revela toda a sua felicidade e a de CR7 e deixa mensagem aos outros filhos do craque português: Cristianinho, Eva e Mateo. "Estamos muito felizes e agradecidos a Deus pela saúde da nossa pequena Alana Martina e também dos nossos outros três pequenos lá de casa, a quem estou desejosa de abraçar e encher de beijos", refere a espanhola.