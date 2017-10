0

Georgina, Kátia e Dolores: como foi vivido o final do jogo de Portugal

Portugal apurou-se para o Mundial'2018, na terça-feira, e nas bancadas do Estádio da Luz, o capitão da Seleção Nacional contou com a presença da família e amigos. Veja, nestas imagens publicadas pelo agente de Kátia Aveiro, Ludgero Sousa, como a mãe de Cristiano Ronaldo, Dolores Aveiro, a irmã, a namorada, Georgina Rodríguez, e vários amigos festejaram a vitória de Portugal frente à Suíça, por 2-0, que valeu a qualificação direta dos campeões da Europa para o Mundial da Rússia, no próximo ano.