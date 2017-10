167

Georgina não resiste à doçura dos gémeos de Ronaldo

A namorada de Cristiano Ronaldo voltou a publicar uma fotografia com os gémeos Mateo e Eva, mostrando-se completamente derretida com os filhos mais novos do internacional português. Recorde-se que Georgina Rodríguez está grávida do 4.º filho do futebolista do Real Madrid, o grande favorito à conquista do prémio The Best, entregue esta segunda-feira pela FIFA.