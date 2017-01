0

0



Geraldes 'pica' Benfica na festa no balneário do Moreirense

Na sequência da vitória sobre o Benfica e consequente apuramento para a final da Taça CTT, a festa foi rija no balneário do Moreirense. Francisco Geraldes, um dos principais responsáveis pelo triunfo dos cónegos - a quem está emprestado pelo Sporting -, publicou um vídeo das celebrações e deixou ainda uma mensagem a picar as águias.