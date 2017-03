113

Geraldes vestiu isto e Palhinha não perdoou

João Palhinha partilhou um vídeo no seu Instagram onde 'goza' com Francisco Geraldes. Os jogadores leoninos já têm por hábito fazer este tipo de brincadeira e, depois de Geraldes 'brincar' com o estilo de Palhinha, agora a situação inverteu-se, com o médio a responder à letra: "Que calça".