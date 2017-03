0

0



Gerard Piqué diverte-se na neve

Gerard Piqué mostra que as suas habilidades não estão limitadas a um campo de futebol. O central do Barcelona também é forte numa pista de esqui, para onde, provavelmente, foi descontrair depois das emoções da eliminatória da Champions diante do PSG. Desconhece-se se a gargalhada, no final do vídeo, é da mulher, a cantora Shakira, mas, para apimentar a coisa... pode ser!