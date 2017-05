0

0



Gerrard admitiu ter... inveja de Xabi Alonso

Steven Gerrard falou, uma vez mais, sobre o final de carreira do ex-companheiro de equipa Xabi Alonso, depois de ter deixado uma mensagem no Instagram quando o jogador do Bayer Munique disse que se despedia no fim da época. "Uma carreira muito especial, tanto pelos clubes como pela seleção. Tenho inveja de ti por teres uma medalha de vencedor do Mundial e teres conquistado campeonatos em Espanha e Alemanha mas tu mereces. Não podia ter pedido um colega de equipa melhor", concluiu.