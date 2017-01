0

0



Gerrard visitou uma adepta com uma forma rara de cancro

Steven Gerrard surpreendeu uma jovem adepta do Liverpool que sofre de uma forma rara de cancro do cérebro. O antigo jogador visitou Charlie, de apenas 11 anos, a pedido da família. A jovem adepta ficou visivelmente emocionada com o gesto do antigo capitão do Liverpool.