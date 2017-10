'Get up, get on up'... sim, este é mesmo Evra

Os vídeos de Patrice Evra na rede social Instagram já são famosos e desta feita o lateral do Marselha optou de novo por uma incursão no mundo da música, fazendo uma homenagem a James Brown. Uma hilariante imitação do ao rei do 'funk', 'soul', e 'rhythm and blues', na música 'Sex Machine'. 'Get up, get on up'. "Hoje não consigo controlar os meus pés", escreveu o veterano francês.