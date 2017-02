0

0



Giannis voou para o cesto e fez lembrar Michael Jordan... no filme 'Space Jam'

O nome de Giannis Antetokounmpo é difícil de pronunciar, assim como foi difícil o afundanço do extremo/poste dos Milwaukee Bucks que voou, quase literalmente, para o cesto no jogo de sábado frente aos Indiana Pacers - e parecendo que o seu braço tinha uma amplitude ainda maior. A jogada do americano de ascendência grega faz lembrar o mítico afundanço de Michael Jordan no filme de 1997, 'Space Jam', quando 'Air Jordan' esticou o braço para colocar a bola no cesto, mesmo agarrado pelos 'Monstars'.