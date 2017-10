61

Giovinco bebeu uma 'cervejinha' e depois... fez um golaço

Não sabemos se uma coisa teve a ver com a outra, mas Sebastian Giovinco foi figura este domingo no duelo entre Atlanta United e Toronto. Primeiro celebrou o golo de Altidore de forma original, ao beber uma cerveja, e depois, aproveitando a 'hidratação', decidiu fazer também ele o gosto ao pé... com um momento de magia.