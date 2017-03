0

GNR chamada pelo árbitro Jorge Ferreira por vandalização no restaurante do pai

O restaurante A Taberna da Esquiça, em Fafe, foi na madrugada desta quinta-feira vandalizado. Na parede do estabelecimento, propriedade do pai do árbitro Jorge Ferreira, que esteve no jogo Estoril-Benfica da 1.ª mão das meias-finais da Taça de Portugal, pode ler-se as inscrições 'SD' e 'Aqui venera-se Calabote 86'. A GNR foi chamada ao local e tomou conta da ocorrência. [Vídeo: FAFE TV]