Godín cabeceia para o empate frente ao Barcelona

Apenas seis minutos depois de Rafinha ter adiantado o Barcelona, o Atlético Madrid conseguiu empatar graças a mais um golo de Diego Godín. Bastou um pequeno desvio de cabeça do central uruguaio para bater Ter Stegen na sequência de um livre cobrado por Koke no flanco esquerdo do ataque colchonero.