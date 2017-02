0

Golaço de Leandro Paredes: Quando Hart olhou... já a bola estava no fundo da rede

A Roma goleou este domingo o Torino, por 4-1, numa partida marcada por este grande golo de Leandro Paredes. O médio argentino, formado no Boca Juniors, apanhou uma bola perdida na entrada da área e, com um disparo fortíssimo, de primeira, surpreendeu Joe Hart. O guarda-redes inglês, algo tapado por defesas, só viu a bola... quando ela já estava no fundo da sua baliza.