90

1



Golden Boy: Mbappé teve noite para esquecer na véspera de suceder a Renato Sanches

Kylian Mbappé sucedeu esta segunda-feira a Renato Sanches como Golden Boy, prémio do 'Tuttosport' que distingue o melhoir futebolista jovem do ano, mas na véspera, diante do Marselha, realizou uma péssima exição, que o jornal 'L'Équipe' pontuou com um '2'... numa escala de '0 a 10'. Estas imagens são os melhores momentos do jovem francês por oposição ao do outro grande reforço do Paris saint-Germain, Neymar, que acabou expulso e recebeu nota 5.