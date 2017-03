24

1



Golo de Éder resolve encontro aos 90'+4

O Lille apurou-se para os quartos-de-final da Taça de França ao vencer por 2-1 no terreno do Bergerac, equipa do 4.º escalão que esteve muito perto de forçar, pelo menos, o prolongamento. Isso só não aconteceu porque o avançado português Éder garantiu triunfo visitante aos... 90'+4. Antes, Rony Lopes adiantara inaugurara o marcador aos 70', mas Kamissoko empatara o jogo aos 90'+2, num final de loucos.