2170

6



Golo de Rafa: Do beijo na camisola à... festa enorme dos colegas

O primeiro golo de Rafa com a camisola do Benfica foi amplamente celebrado pelos seus colegas, conscientes de que o extremo procurava há muito um tento no novo clube. Entre abraços e sorrisos, todos quiseram festejar com o avançado. Antes de entrar, na segunda parte, o internacional português beijou a camisola, um ritual que costuma cumprir. [Imagens: Sport TV e Paulo Calado]