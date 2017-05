4131

Golo do Ano do Manchester United foi marcado em... fora de jogo

Os adeptos dos red devils elegeram o golo do arménio MKhitaryan frente ao Sunderland, na 18.ª jornada da Premier League, o melhor do ano. O arménio desviou com um golpe de escorpião um cruzamento de Ibrahimovic, mas apesar de ter sido um gesto técnico espetacular foi apontado em... fora de jogo.