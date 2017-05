2424

5



Golo do estreante Kalaica originou festa 'non stop' para além do apito final

Kalaica foi o herói improvável do último jogo do Benfica no campeonato. Na estreia na Liga NOS, o central de apenas 18 anos fez o empate (2-2) diante do Boavista nos descontos e, quando marcou, ficou toda a gente eufórica, no relvado, no banco e nas bancadas.