60

0



"Golo fantasma" ajuda a tramar Paulo Duarte

Este golo de Percy Tau, logo no primeiro minuto do duelo entre África do Sul e Burkina Faso, poderá dar muito que falar nos próximos dias. É que o golo... parece não ter sido! E, no final, refira-se que os sul-africanos venceram por 3-1 e deixaram o Burkina de Paulo Duarte em posição complicada na luta pelo apuramento para o Mundial'2018.