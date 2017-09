0

Golo no primeiro minuto 'trama' Lokomotiv

Com Manuel Fernandes e Éder no onze, o Lokomotiv Moscovo perdeu em casa (0-1) frente ao Amkar Pern, último classificado do campeonato russo, numa partida marcada pelo facto de o único golo ter surgido logo no primeiro minuto. O resultado deixou os moscovitas no 3.º lugar, agora a 4 pontos do líder Zenit, que venceu o Ufa (3-0) no outro jogo desta segunda-feira.