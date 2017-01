0

2



Golos de Bas Dost fazem inveja até à equipa de Guardiola

Os dois golos marcados por Bas Dost ao P. Ferreira possibilitaram ao avançado holandês do Sporting ficar ainda mais isolado na lista dos melhores marcadores da Liga NOS - com mais quatro remates certeiros do que André Silva - e igualar Luis Suárez (Barcelona) e Pierre-Emerick Aubameyang (Borussia Dortmund) no ranking dos mais mortíferos avançados da Europa, num total de 16 (o que equivale a 32 pontos). Na verdade, são oito golos (!) nos últimos cinco jogos do campeonato. O registo é melhor que o de algumas das equipas dos principais campeonatos europeus, no mesmo período. Leipzig (7 golos), Machester City (7), At. Madrid e Sp. Braga (6) ou Lazio (3), por exemplo, somam menos golos marcados do que o próprio Bas Dost.