Golos de jovem português deixam americanos de boca aberta

Antigo futebolista das camadas jovens de Sporting e Real Sport Clube, Martim Galvão procurou a sua sorte nos Estados Unidos e não parece estar a dar-se mal. Joga na equipa de sub-23 dos Nashville SC e brilhou recentemente com dois golaços... mesmo que as linhas de marcação do campo sejam um pouco confusas.