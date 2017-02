5

Golos de Soares e Diogo Jota vistos da linha de fundo

Soares aos 36 minutos e Diogo Jota aos 85' marcaram os golos do FC Porto na vitória frente ao V. Guimarães, por 2-0, no sábado. Os lances, filmados da linha de fundo do relvado do D. Afonso Henriques e publicados no Twitter por Arthur Quezada do Esporte Interativo, dão uma outra visão dos golos.