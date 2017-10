0

Golos em desempates por penáltis não contam para recordes... nem marcados 'à Panenka'

O Manchester City só conseguiu vencer o Wolverhampton na 4.ª eliminatória da Taça da Liga de Inglaterra no desempate por penáltis que se seguiu ao 0-0 no prolongamento. Coube a Sergio Agüero marcar o penálti que afastou a equipa liderada pelo treinador português Nuno Espírito Santo, que lidera o Championship, uma situação marcada pelo suspense e por uma referência desconcertante por parte do relatador.



"Agüero só precisa de um golo para bater o recorde do mais jogador que mais golos marcou pelo City. Sergio Agüero parte sozinho rumo ao livro de recordes do City. E podem apostar nele! Com um 'Panenka'", disse o relatador, convencido que o argentino tinha ultrapassado os 177 golos de Eric Brook e sem que ninguém tivesse 'cortado' para lembrar que nestas contas não entram desempates por penáltis.