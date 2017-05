198

0



Golpe após final de round vale desclassificação... e tareia do tio do rival

O combate pelo título interino de super médios da IBF, disputado entre Andre Dirrell e Jose Uzcategui, ficou marcado por um final absolutamente caótico. Tudo porque, já depois da buzina, Uzcategui atirou Dirrell ao tapete, quando o combate já tinha terminado. Gerou-se o caos e aí, no meio da confusão, o tio de Andre Dirrell perdeu a cabeça e deu um soco em cheio no rosto do oponente... Inacreditável!