Gonçalo Guedes 'engolido' pelos adeptos do Valencia à saída do Mestalla

Um golaço que inaugurou o marcador e uma finalização com classe que fechou o placar, além de uma assistência. Gonçalo Guedes foi a grande estrela do encontro deste sábado, que terminou com a vitória do Valencia frente ao Sevilha (4-0), e, à saída do Mestalla, o avançado foi abordado por uma série de adeptos do clube, que parecem completamente rendidos à qualidade do português.