Gonçalo Guedes estreou-se no PSG a fazer... isto!

Está feita a estreia de Gonçalo Guedes pelo PSG. O internacional português, que saiu a semana passada do Benfica por 30 milhões, entrou aos 87 minutos e não teve tempo para mostrar as qualidades que fizeram o clube de Paris vir buscá-lo a Lisboa. O jogo frente ao Monaco, da 22.ª jornada da Ligue 1, acabou empatado (1-1), com o golo de Bernardo Silva (90'+3).