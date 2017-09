1512

2



Gonçalo Guedes ligou o turbo e Rodrigo só teve que encostar

São duas caras conhecidas entre os adeptos benfiquistas e protagonizaram o lance do primeiro golo do Valencia, este domingo, frente à Real Sociedad. Rodrigo foi o autor do golo, mas, antes, Gonçalo Guedes cavalgou em direção à baliza, fintou Geronimo Rulli e assistiu o companheiro desta forma...