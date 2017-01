458

1



Gonçalo Guedes mostra dotes de... cantor

Antes de poder estrear-se este domingo pelo PSG no importante duelo com o Monaco, Gonçalo Guedes teve de passar pela habitual praxe reservado aos recém-chegados ao clube parisiense. E, frente aos companheiros, o reforço contratado ao Benfica nesta reabertura de mercado lá mostrou os seus dotes de cantor, com uma garrafa a servir de microfone...