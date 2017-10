0

Gonçalo Guedes também deixou marca no golão de Andreas Pereira

O Valencia deu espetáculo no terreno do Betis, vencendo por 6-3 com Gonçalo Guedes em destaque ao assinar um golo de belo efeito e uma assistência para Andreas Pereira fechar o resultado com chave de ouro. O extremo que está emprestado ao clube che pelo Manchester United assinou um dos golos da jornada na liga espanhola.