Gonçalo Guedes vai vestir a camisola 15

Anunciado oficialmente no Paris Saint-Germain até 2021, Gonçalo Guedes vai utilizar o número 15 nos atuais campeões franceses. No Benfica, o jovem avançado envergava a camisola 20... utilizada por Kurzawa no PSG. [Fotos: Paris Saint-Germain]