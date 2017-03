0

'Gorila' entra em campo com boas intenções... mas ninguém percebeu

O quarto e derradeiro período do jogo Phoenix Suns-Washington Wizards estava no início quando a mascote da equipa da casa, o gorila Go, se atirou para dentro de campo, quase aos pés de um jogador dos rivais, mesmo por debaixo da tabela, assustando-o. Um olhar mais atento revela que Go recolheu um objeto que estava no chão, protegendo assim a integridade física dos jogadores. Mas isso só se percebeu depois, pois na altura até parecia que se tinha envolvido no ataque dos Suns, que estavam a perder por cinco pontos.