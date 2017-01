0

0



Gourcuff afinal ainda tem algo de Zidane...

Em miúdo, Yoann Gourcuff chegou a ser apontado como o novo Zidane, mas com o passar dos anos acabou por se perceber que a comparação era claramente exagerada. O jogador, agora com 30 anos, que representa o Rennes, nunca confirmou o potencial que se lhe apontava, mas aqui e ali ainda vai mostrando alguns rasgos de magia. Como aquilo que fez este sábado, diante do Guingamp...