GP de Macau: Erro de Juncadella provoca acidente caótico com 16 carros

O erro de Daniel Juncadella, na fase de qualificação em GT do Grande Prémio de Macau, levou a este acidente (espetacular). Dos 20 carros que estavam no circuito, apenas 4 conseguiram evitar este desastre. A corrida foi suspensa e felizmente ninguém ficou ferido. Refira-se que a qualificação continuou com apenas 8 pilotos.