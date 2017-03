0

Grande animação no arranque da Liga Allianz Running by Record!

José Gaspar (Odimarq) foi o grande vencedor, este domingo, em Montemor-o-Novo, da primeira prova da Liga Allianz Running by Record, prova de 10 quilómetros, com um tempo de 32'08. Patrícia Serafim, do Beja Atlético Clube, venceu em femininos em 32'21. Saiba aqui tudo sobre a Liga Allianz Running by Record