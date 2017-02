0

Griezmann 'espalha' boa disposição com vídeo hilariante

Antoine Griezmann, jogador do At. Madrid, é conhecido pela sua boa disposição. O luso-descendente não deixou passar o dia de S. Valentim em branco e fez uma publicação hilariante no seu Instagram, utilizando um filtro alusivo ao dia dos namorados. [Vídeo do Instagram oficial de Griezmann]