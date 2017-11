Griezmann voltou a marcar 792 minutos depois e a reação de Simeone é imperdível

O Atlético Madrid ainda sonha com a continuidade na Liga dos Campeões. A equipa espanhola bateu a Roma por 2-0, tendo Griezmann quebrado o jejum de 792 minutos sem marcar, ao inaugurar o marcador no Wanda. No final do encontro, o técnico Diego Simeone foi questionado sobre o fim do jejum e a sua reação tornou-se viral.