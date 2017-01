668

1



Grimaldo: «Agora é trabalhar para regressar aos relvados»

Grimaldo foi operado na terça-feira com sucesso em Madrid, Espanha, e já esta quarta-feira o lateral do Benfica publicou nas redes sociais uma imagem sua no hospital: "Correu tudo bem. Agora é trabalhar para regressar aos relvados. Obrigada a todos. Vemo-nos em breve", escreveu.