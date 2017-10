67

Guarda-redes da Lituânia teve encontro imediato com o... poste

O nome de Ernestas Setkus nunca deve ter sido tão falado como agora. E não é pelos melhores motivos que o guarda-redes que foi titular no jogo da Lituânia frente a Inglaterra (qualificação para o Mundial'2017) é protagonista de um dos vídeos com maior viralidade na Internet nas últimas horas. Setkus estava a recuar para bater um pontapé de baliza quando... bateu no poste.