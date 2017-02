1264

Guarda-redes do Sutton 'devora' sandes... no banco

O Sutton United disse adeus à Taça de Inglaterra, ao perder com o Arsenal, mas bem que podemos dizer que o fez em grande estilo. Pelo menos foi esse o caso de Wayne Shaw, guarda-redes suplente da equipa do quinto escalão do futebol inglês, que, já perto do final, decidiu mostrar por que razão está em tão boa forma... 'Sacou' da 'sandocha', em pleno banco, e... devorou-a.