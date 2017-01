186

Guarda-redes faz duas defesas impossíveis para ver jogada... acabar assim

Eloy Room, guarda-redes dos holandeses do Vitesse, viu o seu esforço ser em vão. Depois de duas defesas 'impossíveis', Yoshida, lateral e companheiro de equipa do guardião, acabou por estragar o feito de Room. O sucedido acabou por não ter influência no resultado que acabou com a vitória (2-1) do Vitesse sobre o AZ Alkmaar, em jogo a contar para a 20.ª jornada da liga holandesa.