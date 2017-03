0

Guarda-redes foi agarrado na grande área... e respondeu com um soco

O jogo entre o UCAM Murcia e o Mirandés, na segunda divisão espanhola, terminou com uma agressão do guarda-redes visitante a um defesa da equipa mirandesa. Nos intantes finais da partida, Quintanilla agarrou Biel Ribas na grande área, após um canto do lado esquerdo. O guarda-redes respondeu com um soco, deixando o defesa estendido no chão. O árbitro não viu o lance e mandou seguir a partida...