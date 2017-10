0

Guarda-redes indonésio morreu após choque com colega de equipa

O futebol indonésio está de luto com a morte do guarda-redes Choirol Huda, do Persela, equipa do principal escalão da liga indonésia, que faleceu na sequência de um lance em que embateu com gravidade num colega de equipa. O guarda-redes ainda foi transportado para o hospital mas viria a falecer devido às graves lesões no pescoço e na cabeça.