Guardiola é que a sabe toda...

A embaixadora do Mundial de 2018 na Rússia, Victoria Lopyreva, tem captado atenções dos media depois de ter assistido ao jogo entre o PSG e o Monaco do passado domingo na companhia de... Pep Guardiola, treinador do Manchester City. A modelo é uma celebridade na Rússia e será a cara principal da principal competição de seleções em 2018.