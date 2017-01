440

0



Guardiola foi ver o PSG-Monaco e ficou... muito bem acompanhado

Pep Guardiola esteve em Paris no último domingo para assistir ao encontro entre PSG e Mónaco e o mínimo que se pode dizer é que teve sorte com a pessoa que ficou a seu lado: nada menos que a Miss Rússia em 2003. Victoria Lopyreva publicou uma foto de ambos na sua conta de Instagram, destacando "a fantástica vizinhança" no jogo. E, acreditamos nós, Guardiola deve ter pensado o mesmo...