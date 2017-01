0

Guardiola gastou mais de 200 milhões com estes jogadores e vai voltar a chover dinheiro

O megaprojeto do Manchester City não está a ter o resultado esperado. O dono do clube inglês, o xeque Mansour, continua a considerar que Pep Guardiola é o homem certo para colocar o clube no topo do Mundo. E após lhe ter dado mais de 200 milhões no último defeso prepara novo ataque ao mercado de verão.