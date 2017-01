158

Guardiola irritado com os jornalistas e as faltas sempre contra o Manchester City

Na vitória por 2-1 frente ao Burnley, o Manchester City de Pep Guardiola viu-se obrigado a jogar com menos um jogador, paós a expulsão de Fernandinho aos 32 minutos. Questionado sobre o assunto o treinador espanhol mostrou-se bastante irritado por as faltas serem sempre contra a sua equipa. Guardiola ironizou e defendeu que em Inglaterra as regras são diferentes das aplicadas no restro do Mundo.