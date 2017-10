0

Guardiola não gostou da bola e mostrou toda a sua indignação

O treinador do Manchester City deixou duras críticas à bola utilizada no jogo da Taça da Liga inglesa. "É inaceitável. Não é bola para uma competição a sério", afirmou Pep Guardiola durante a conferência de imprensa após a sua equipa ter vencido o Wolverhampton, por 4-1 nos penáltis. O técnico espanhol sublinha que todos os jogadores se queixaram do mesmo.