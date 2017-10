27

0



Guardiola reafirma mensagem sobre independentistas e pouco se importa com as críticas

O treinador do Manchester City dedicou a vitória da sua equipa sobre o Nápoles (2-1) aos dois responsáveis independentistas que foram detidos. A mensagem foi agora reforçada com o Guardiola a dizer que nãol sofre com as críticas feitas a esse respeito e a falar de novo na importância de as pessoas se exprimirem livremente.